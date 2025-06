Griechenland: Erdbeben beschädigt berühmte Klöster am Berg Athos

Ein Erdbeben hat am Samstag die orthodoxe Mönchsrepublik am Berg Athos in Griechenland erschüttert und an den berühmten Klöstern den Putz abfallen lassen. Das Unterwasserbeben habe die Stärke 5,3 gehabt, teilte das Institut für Geodynamik mit.

Es habe sich in einer Tiefe von nur 12,5 Kilometern nordwestlich der Mönchsrepublik ereignet. Behördenangaben zufolge wurde ein Besucher der berühmten Klöster an der Hand verletzt, als er wegen der Erschütterungen losrannte und hinfiel.