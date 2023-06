England: Drei Menschen in Stadtzentrum getötet, Verdächtiger in Haft

Die Polizei von Nottinghamshire teilte mit, dass Beamte und andere Rettungsdienste derzeit an mehreren Orten in der Stadt im Einsatz sind, unter anderem an der Kreuzung Maid Marian Way und Upper Parliament Street.

Ein Zeuge berichtete Dienstagfrüh gegenüber GB News: "Wir sind heute Morgen gegen 5.30 Uhr aufgewacht, als wir Schüsse hörten.

"Wir rannten zum Fenster und sahen, wie bewaffnete Polizisten aus einem Wagen rannten, der wie ein Undercover-Auto aussah. Dann wurde der Verdächtige ... getasert und von ihnen herausgezerrt und später verhaftet.“