Beliebte Eisbachwelle verschwunden: Erste Rettungsversuche erfolglos

Die Rettungsaktion für die Münchner Eisbachwelle, die nach einer Bachauskehr verschwand, läuft. Um die Welle wiederzubeleben, wurde am Mittwoch zusätzliches Wasser eingelassen, bislang jedoch ohne Erfolg. Obwohl der Wasserpegel erhöht wurde, hat sich die Welle bisher noch nicht wieder aufgebaut, wie der BR berichtet.

Die Eisbachsurfer in München setzen darauf, dass sich die weit über das Bundesland bekannte Eisbachwelle bald wieder aufbaut. Die Hoffnung sei, dass durch künstliches Wasser die Welle reaktiviert werden kann - und dass sie auch dann bestehen bleibt, wenn sich der Wasserstand später auf seine natürliche Höhe einreguliert, so Alexander Neumann von der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM).