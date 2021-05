Eine Million Dollar Preisgeld: Ohio lockt mit Lotterie zur Covid-Impfung

Ohios Governeur Mike DeWine, ein Republikaner, hat nun eine ungewöhnliche Maßnahme präsentiert: Ab kommenden Mittwoch können alle Einwohner des Bundestaates, die zumindest einen Impfdosis erhalten haben und über 18 Jahre alt sind, an einer staatlichen Lotterie teilnehmen. In den nächsten fünf Wochen soll jeweils am Mittwoch ein Sieger gezogen werden, der ein Preisgeld von einer Million Dollar erhalten wird, sofern er oder sie geimpft ist.