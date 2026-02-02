Nach Einbruch: Rapper Samra bietet 30.000 Euro Belohnung

Zudem postete der 31-Jährige ein Video, in dem offene Schränke sowie auf dem Boden liegende Kleidung und Kartons zu sehen sind.

Rapper Samra hat nach einem Einbruch in seine Wohnung in Berlin eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise. "Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß wer dahintersteckt, ich lege 30.000 € auf den Tisch", schrieb der Musiker in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen.

Die Polizei bestätigte einen Einsatz am vergangenen Freitag zu einem Einbruch in eine Wohnung in Lichterfelde. Polizisten seien gegen 19.00 Uhr zu der Adresse alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten die B.Z. und weitere Medien berichtet. Die Polizei nannte keine Details zu dem Einsatz und machte keine Angaben dazu, ob was gestohlen wurde.

Konzert abgesagt

Die Mittelbyerische Zeitung berichtete, dass der Berliner Rapper wegen des Einbruchs sein Konzert in Regensburg kurzfristig abgesagt habe. Samra, mit bürgerlichen Namen Hussein Akkouche, zeigte sich in seinem Instagram-Post angefasst: "Egal wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht." Seine hohe Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter begründete er: "Nicht wegen den Sachen sondern weil jemand dachte, er darf in mein Zuhause und in die Privatsphäre meiner Familie, meiner Frau und meinem Kind, eindringen."