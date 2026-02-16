"Stehlen verboten": 8 abgetrennte menschliche Köpfe entdeckt

Grausamer Fund in Ecuador: In der Küstenprovinz Guayas sind acht abgetrennte menschliche Köpfe entdeckt worden. Nahe der Köpfe seien Zettel mit der Aufschrift "Stehlen verboten" gefunden worden, sagte Polizei-Kommandeur Marcelo Castillo am Wochenende.

Hintergrund der Tat seien vermutlich Auseinandersetzungen zwischen "kriminellen Banden". Erst im vergangenen Jänner waren an einem Strand in dem südamerikanischen Land fünf Köpfe entdeckt worden.