Easyjet-Streik in Spanien: Drohende Flugausfälle für Österreich-Urlauber

Spanien-Urlauber aufgepasst: Ab heute bis Freitag streikt in Spanien das Kabinenpersonal der Fluglinie Easyjet. Grund für den Streik sind die geringen Gehälter. Laut den Gewerkschaftern verdienen spanische Flugbegleiter bis zu 200 Prozent weniger als an anderen Standorten in Europa.

Betroffen von dem Aufstand sind besonders Flüge von Österreichs Flughäfen (Wien, Graz, Salzburg) nach Palma de Mallorca und retour. Die Fluglinie weist ihre Passagiere darauf hin im Vorfeld den Status ihrer Flugverbindung zu prüfen und mehr Zeit am Flughafen einzuplanen.