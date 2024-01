Dutzende Verletzte nach heftiger Explosion in Hotel in Texas

Bei einer heftigen Explosion in der Innenstadt von Fort Worth im US-Bundesstaat Texas sind rund 20 Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei dem Vorfall am Montagnachmittag (Ortszeit) um eine Gasexplosion in einem Hotel, wie die zustĂ€ndigen Behörden mitteilten. Rund zwei Dutzend Zimmer in dem Hotel seien belegt gewesen, in dem GebĂ€ude hĂ€tten zum Zeitpunkt der Explosion Bauarbeiten stattgefunden, hieß es bei einer Pressekonferenz der Feuerwehr.