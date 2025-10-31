Sichtung einer Drohne am Berliner Flughafen führt zu Störungen

Wegen der Sichtung einer Drohne ist es am Berliner Hauptstadtflughafen BER am Abend zu Verspätungen und Störungen im Flugbetrieb gekommen.

Nicht starten konnten etwa Flieger nach Basel, Oslo und Barcelona. Ein Flugzeug von London in Richtung Berlin wurde nach dpa-Informationen Hamburg umgeleitet. Der Pilot berichtete den Passagieren von Drohnen. Laut Flugplan auf der Internetseite wurden auch Flieger aus Stockholm, Antalya und Helsinki umgeleitet.