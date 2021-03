Doch nicht nach Malle? War’s das schon wieder mit der neuen deutschen Reisefreiheit?

So schnell kann es gehen. Noch vor zwei Wochen wurden auch in Deutschland weitgehende Öffnungen in den Raum gestellt. Biergärten sollten wieder aufsperren können. Sogar Kinos und Theater sollten wieder öffnen.

Und das ultimative Indiz einer Normalisierung: Sogar auf das geliebte Mallorca sollten die Deutschen ohne Tests oder Quarantäne wieder fliegen dürfen.

Möglich machten das das vorläufige Ende der Beschränkungen für mehrere Ferienregionen auf spanischer Seite und das Auslaufen der Reisewarnung für die Balearen auf deutscher Seite.

Am Sonntag landeten denn auch tatsächlich die ersten Flieger des größten deutschen Reisekonzerns TUI wieder mit Urlaubern aus Deutschland in Mallorca. Die Hotels auf der Insel wurden seit Tagen vorbereitet und das zuvor geplante Angebot ausgeweitet. Aktuell sollen nun zehn Prozent der rund 1.000 Hotels geöffnet haben, sagte der Sprecher.