Die Wälder hoch im Norden kippen und werden zu CO₂-Schleudern

„Zum ersten Mal sehen wir diesen Wandel in solch einem großen Maßstab über die gesamte Tundra verteilt“, sagt die Co-Autorin der Studie, Dr. Sue Natali zum britischen Guardian. „Das ist ein riesiges Alarmsignal.“

Die boreale Zone, die sich über Sibirien, Alaska, Kanada und Skandinavien erstreckt, hat seit der letzten Eiszeit große Mengen an Kohlenstoff in gefrorenem Boden und Vegetation gespeichert. Doch laut der neuen Analyse von Forschenden des Woodwell Climate Research Center und der Universität Oulu (Finnland) hat sich dieser jahrtausendalte Prozess nun umgekehrt: Mehr als 30 Prozent der arktischen Böden sind mittlerweile eine Netto-Quelle für CO₂. Berücksichtigt man auch die zunehmenden Waldbrände, steigt dieser Wert auf 40 Prozent. Das bedeutet, dass große Teile der Region nun zur globalen Erwärmung beitragen, anstatt sie zu bremsen.

Warum stößt die Arktis plötzlich CO₂ aus?

Die Ursachen für diesen dramatischen Umschwung sind komplex: In vielen Teilen Alaskas und Sibiriens führt das Auftauen der Dauerfrostböden dazu, dass Millionen Jahre altes organisches Material plötzlich zugänglich wird. Mikroben zersetzen es – und setzen dabei große Mengen Methan und CO₂ frei. Satellitenbilder zeigen zwar, dass viele Regionen der Arktis grüner werden. Pflanzen wachsen durch wärmere Temperaturen besser, was zunächst mehr Kohlenstoff binden könnte. Doch sobald der Boden instabil wird und "kippt", werden gewaltige Mengen an gespeicherten Emissionen freigesetzt. Von Kanada bis Sibirien nehmen Feuer durch trockenere Sommer stark zu. Zwischen 2002 und 2020 verursachten Brände jährlich 237 Millionen Tonnen Kohlenstoff.