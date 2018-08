"Diciotti" in Catania: Kinder durften Rettungsschiff verlassen

Insgesamt 29 Kinder haben am Mittwochabend das Schiff der italienischen Küstenwache "Diciotti" verlassen. Die übrigen der insgesamt 177 geretteten Bootsflüchtlinge müssen laut Medienberichten weiter an Bord des Schiffes, das seit Tagen im Hafen von Catania auf eine Lande-Erlaubnis wartet, ausharren. Nur den minderjährigen Migranten erlaubte Italien am Mittwoch, an Land zu gehen.

Rom: Andere EU-Länder sollen Flüchtlinge aufnehmen

Das Schiff "Diciotti" liegt seit Montagabend in dem sizilianischen Hafen, zuvor hatte es bereits tagelang auf hoher See auf eine Einfahrtserlaubnis in einen Hafen gewartet. Italien verlangt eine Zusage anderer EU-Länder, die Migranten von dem Schiff aufzunehmen.