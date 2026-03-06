Arzt soll drei schwer kranke Patienten getötet haben

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen einen Arzt der örtlichen Universitätsklinik wegen des Verdachts der Tötung dreier Patienten. Dem Arzt, der zuletzt an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) arbeitete, soll zwei Männer und eine Frau jeweils mit Medikamenten getötet haben. Sie waren jeweils schwer krank, wie eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Freitag sagte. Der 49-Jährige befinde sich seit Februar in Untersuchungshaft, sagte die Frau. Arzt hat Patienten mit hoher Dosis Propofol getötet Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen durch einen Fall aus dem Jahr 2025. Bei einem 71-jährigen Patienten, der im künstlichen Koma lag, soll der Mediziner einen Therapieabbruch veranlasst und ihn mit einer hohen Dosis Propofol getötet haben. Die Klinik zeigte den Arzt an, woraufhin die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnahm.

Dabei stieß die Behörde auf die beiden älteren Fälle. 2019 soll der Mediziner, der als Notarzt in eine Wohngemeinschaft für Demenzpatienten in Hannover gerufen wurde, eine 82-Jährige mit einer hohen Dosis Morphin getötet haben. 2020 ging es um einen jungen Mann, der an Krebs erkrankt war. Hier soll der Arzt entschieden haben, die Therapie einzustellen, und dem Patienten eine hohe Dosis Propofol verabreicht haben.