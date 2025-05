Eine Entenfamilie sorgt für Sperre der S-Bahn-Strecke

Eine Entenfamilie hat mit einer Ruhepause in den S-Bahngleisen in Hamburger Bezirk Altona dafür gesorgt, dass die Strecke gesperrt werden musste.

Passanten am Bahnsteig entdeckten die beiden Wasservögel mit ihren Küken und informierten die Bundespolizei, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Hamburg mitteilte. Sie sorgten dafür, dass die Stecke am Montagabend gesperrt und der Strom für die Schienen abgeschaltet wurde.