Der Preis eines Menschenlebens: für Boeing 131.543,01 Euro

An Bord der Maschine von Addis Abeba nach Nairobi waren am 11. März auch drei junge Ärzte aus Österreich und ein evangelischer Pfarrer aus Kärnten. Ihren Angehörigen wird nun jeweils 144.500 Dollar (131.543,01 Euro) Entschädigung geboten. Die Familien könnten ihre Ansprüche ab sofort geltend machen – und müssten dafür nicht im Gegenzug von Klagen gegen Boeing absehen, versicherte Feinberg. Eine Familie aus Ruanda hat bereits Klage vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Illinois eingereicht.

Elmar Giemulla, Luftfahrtexperte und Honorarprofessor für Luftverkehrsrecht an der TU Berlin, der auch Angehörige der Germanwings Katastrophe in den französischen Alpen vertreten hat, rechnet damit, dass es im Fall Boeing zu den höchsten Schadenersatzansprüchen in der Luftfahrtgeschichte kommen könnte, weil die Maschinen offensichtlich einen Designfehler hatten. Boeing habe zudem riskiert, dass ein zweiter Absturz passiert.