D: Flammen an ICE-Strecke setzten Häuser in Brand

Ein Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn hat am Dienstag rasend schnell auf mehrere Häuser übergegriffen und die Bewohner überrascht. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, acht Häuser teils massiv beschädigt, die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt wurde gesperrt. Wann die wichtige Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben wird, war am Dienstagabend noch unklar.

Erst nach mehreren Stunden hatten die rund 550 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Auch ein Wasserwerfer der Bundeswehr und ein Hubschrauber wurden angefordert. "Die ersten Einsatzkräfte hatten quasi eine Feuerwand vor sich", sagte ein Feuerwehrsprecher. Durch die Trockenheit und die Hitze der vergangenen Wochen hätten die Flammen sich auf der Böschung sehr schnell ausbreiten können. Aus den Häusern schlugen Flammen und dichter Rauch. Anrainer sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.