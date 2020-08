Coronavirus: WHO-Europa schätzt Situation als kontrollierbar ein

"Epizentrum Amerika"

Die Situation in Europa sei mittlerweile längst nicht so schwierig wie in anderen Weltregionen, sagte der WHO-Euro-Generaldirektor: "Das Epizentrum liegt derzeit auf dem amerikanischen Kontinent." Kluge appellierte an die Solidarität der Menschen und an die Jugend: "Das Virus ist rücksichtslos", sagte Kluge.

Aus der Situation bei ärmeren Bevölkerungsgruppen und zum Beispiel unter Flüchtlingen wisse man: "Wir dürften niemanden zurücklassen. Das Virus verschärft Ungleichheit." Da immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene infiziert würden, müsse man an sie appellieren: "Kein Jugendlicher will einen Sommer verpassen. Aber: Verbreitet Freude, nicht das Virus."

Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen an den neuen SARS-CoV-2-Infektionen sei laut einer Studie von ehemals 4,5 Prozent auf bis zu 50 Prozent gestiegen.