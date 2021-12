Überzeugungstäter

Den Ermittlungen zufolge hatte der Arzt kein Geld, keine Vorteile oder Geschenke erhalten. Er soll laut Staatsanwaltschaft aus persönlicher Überzeugung von den "Nachteilen des Impfstoffs" gehandelt haben. Dem Mediziner wird vorgeworfen, hunderte Impfdosen weggeworfen zu haben. Versorgt mit Vakzinen wurde er vom Gesundheitssystem.

Ermittlungsquellen zufolge hatten Impfgegner verbreitet, der Arzt sei bereit, die Verabreichung des Covid-Impfstoffs vorzutäuschen und die jeweiligen Personen als geimpft zu registrieren. Auslöser für die Ermittlungen war die Anzeige einer Mutter bei den Carabinieri der Stadt Prato. Sie befürchtete, dass ihr Sohn, der die Dienste des Arztes in Anspruch genommen hatte, am Coronavirus erkranken könnte. Bei Kontrollen von Carabinieri in Florenz war bereits Verdacht gegen den Mediziner aufgekommen.

In Italien sind bereits mehrere Betrügereien mit Impfungen ans Licht gekommen. Die Polizei hatte am 21. Dezember eine Krankenpflegerin in Palermo festgenommen, die Corona-Impfungen vorgetäuscht hatte. Dafür erhielt sie 100 Euro pro Person.