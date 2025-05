135-Meter-Containerschiff krachte in den Vorgarten eines Norwegers

In einem Fjord in Norwegen ist ein 135 Meter langes Containerschiff auf Grund gelaufen und hat dabei nur knapp ein Haus an der Küste verfehlt.

Die "NCL Salten" krachte aus bisher ungeklärter Ursache Donnerstagfrüh in den Garten von Johan Helberg am Trondheimfjord. Wenige Meter entfernt lag Helberg seelenruhig im Bett und wurde erst von einem aufgeregten Nachbarn geweckt.