Mann begrapscht Mexikos Präsidentin – Video geht viral

In einem Clip, der sich derzeit rasant im Netz verbreitet, ist Claudia Sheinbaum zu sehen, umgeben von Menschen. Ein Mann tritt aus der Menge näher zu ihr, zuerst sieht es so aus, als wolle er sie küssen. Dann aber berührt er Mexikos Präsidentin an der Brust, während sie noch versucht, seine Hände von sich abzuwehren. Als sich Sheinbaum dem Mann zuwendet, hört man ihn der Menge zurufen: "Keine Sorge."

Zunächst ist das Sicherheitsteam von Claudia Sheinbaum nicht zu sehen. Dann greift ein Sicherheitsmann ein und drängt den Unbekannten von der Präsidentin weg. Sheinbaum bleibt ruhig, lächelt und wendet sich kurz dem Mann zu, der anschließend verschwindet. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.