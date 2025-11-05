Mann begrapscht Mexikos Präsidentin – Video geht viral
Zusammenfassung
- Ein viraler Clip zeigt, wie ein Mann Präsidentin Claudia Sheinbaum bei einer öffentlichen Begegnung unangemessen berührt, bevor ihr Sicherheitsteam eingreift.
- Sheinbaum pflegt wie ihr Vorgänger engen Kontakt zur Bevölkerung, doch nach dem Vorfall ist unklar, ob sie dies weiterhin so offen tun wird.
- Politiker in Mexiko, besonders Lokalpolitiker, werden zunehmend Opfer von Angriffen durch kriminelle Banden, wie aktuelle Mordfälle zeigen.
In einem Clip, der sich derzeit rasant im Netz verbreitet, ist Claudia Sheinbaum zu sehen, umgeben von Menschen. Ein Mann tritt aus der Menge näher zu ihr, zuerst sieht es so aus, als wolle er sie küssen. Dann aber berührt er Mexikos Präsidentin an der Brust, während sie noch versucht, seine Hände von sich abzuwehren. Als sich Sheinbaum dem Mann zuwendet, hört man ihn der Menge zurufen: "Keine Sorge."
Zunächst ist das Sicherheitsteam von Claudia Sheinbaum nicht zu sehen. Dann greift ein Sicherheitsmann ein und drängt den Unbekannten von der Präsidentin weg. Sheinbaum bleibt ruhig, lächelt und wendet sich kurz dem Mann zu, der anschließend verschwindet. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.
Politiker als Zielscheibe von kriminellen Banden
Wie ihr Vorgänger Andrés Manuel López Obrador, der von 2018 bis 2024 Präsident von Mexiko war, versucht auch Sheinbaum immer wieder, durch Händeschütteln mit Menschen auf der Straße einen engen Kontakt zur Öffentlichkeit zu pflegen. Ob sich die Präsidentin nach diesem Zwischenfall weiterhin so frei unter den Bürgern zeigen wird, ist noch unklar.
Vor wenigen Tagen wurde Carlos Manzo, Bürgermeister der Stadt Uruapan im Bundesstaat Michoacán im Südwesten Mexikos, durch Schüsse getötet. Am Dienstag, dem 4. November 2025, traf sich Sheinbaum mit der Witwe von Manzo.
Im Juni 2025 wurde in der mexikanischen Kleinstadt San Mateo Piñas ebenfalls ein Bürgermeister erschossen. Politiker, insbesondere Lokalpolitiker, werden in Mexiko immer wieder zur Zielscheibe von kriminellen Banden.
