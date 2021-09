Chirurgen fanden Handy im Magen von Häftling

Einen ungewöhnlichen Fremdkörper haben Chirurgen im Kosovo aus dem Magen eines Häftlings herausgeholt: Bei einer Operation entfernten sie ein Handy, wie der leitende Arzt Skener Telaku am Dienstag schilderte. Der Patient hatte demnach seit Tagen über Bauchschmerzen geklagt und wurde schließlich in die Uni-Klinik in Pristina eingeliefert. Dort vertraute er den Ärzten an, dass er vier Tage zuvor ein Mobiltelefon verschluckt hatte.

Ätzende Batteriesäure

Die Ärzte entfernten das Gerät laut Telaku bei einem zweistündigen Eingriff per Endoskopie und zerlegten es dabei in drei Teile. Am meisten Sorge habe ihnen dabei die Batterie gemacht: „Die ätzende Batteriesäure hätte in seinen Magen austreten können“ sagte der Chirurg. „Es war, als würde man durch ein Minenfeld laufen, aber glücklicherweise ging alles glatt.“



Nach der OP nahm die Polizei Häftling samt Handy - einem Nokia-Modell vom Anfang des Jahrtausends - wieder mit. Warum der Mann das Telefon verschluckt hatte, blieb unklar.