Aufregung um Karikatur von Charlie Hebdo: Verbrannte Skifahrer auf Piste

Bei der Walliser Staatsanwaltschaft ist eine Strafanzeige eingereicht worden gegen die Pariser Satirezeitschrift "Charlie Hebdo". Auf der aktuellen Titelseite prangt eine Karikatur mit verbrannten Menschen auf der Skipiste mit Bezug auf die Brandkatastrophe von Crans-Montana. Die am Freitag veröffentlichte sogenannte Zeichnung des Tages zeigt zwei Skifahrer mit der Überschrift "Les brûlés font du ski" (deutsch: Die Verbrannten fahren Ski).

Charlie Hebdo: Karikatur ziele nicht auf die Opfer

Darunter steht "La comédie de l'année" (Die Komödie des Jahres) in Anlehnung an den Komödienfilm "Les Bronzés font du ski" aus dem Jahr 1979. Diese Karikatur, die am nationalen Trauertag vom vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, sorgte für Entrüstung in der Öffentlichkeit - nicht nur im Wallis. Bei der Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud ging in der Folge auch eine Strafanzeige gegen den "Charlie Hebdo"-Karikaturisten Eric Salch ein - zusätzlich zur Anzeige gegen die Zeitschrift.