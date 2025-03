Flugabsturz in Slowenien: Bekannter schwedischer Rechtsextremist tot

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Slowenien ist am Montag der schwedische Unternehmer Carl Lundström ums Leben gekommen.

Der 64-jährige Finanzier der Internet-Tauschbörse The Pirate Bay war laut Medien in Schweden als Unterstützer rechtspopulistischer und rechtsextremer Bewegungen und Parteien bekannt.

Kleinflugzeug krachte nach Absturz in eine Berghütte

Die Zeitung Expressen bezeichnete Lundström als "Rechtsextremisten", die Partei Alternative für Schweden nannte ihn "Legende und Veteran des schwedischen Nationalismus".

Lundström war am Montag auf dem Weg von Zagreb in die Schweiz, als sein Kleinflugzeug bei schlechtem Wetter im Norden Sloweniens abstürzte und in eine Berghütte auf der Hochebene Velika Planina krachte. Er war als Pilot die einzige Person an Bord. Die Rettungskräfte konnten seine Leiche erst am Dienstag aus der zerstörten Hütte bergen.