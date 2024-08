Der Bus sei mit 43 Personen besetzt gewesen, sagte der Bezirksbeamte Janardan Gautam. Das Fahrzeug war auf dem Weg von Nepals zweitgrößter Stadt Pokhara in die Hauptstadt Kathmandu von einer Schnellstraße abgekommen und in einen Fluss gestürzt.

Ein Polizeisprecher hatte zunächst gesagt, die meisten Passagiere seien gerettet und in Krankenhäuser gebracht worden.

Touristen ums Leben gekommen bei Busunglück in Nepal

An Bord hatten sich hauptsächlich indische Touristinnen und Touristen befunden. Bei dem Rettungseinsatz kam nach Angaben eines Armeesprechers auch ein Militärhubschrauber zum Einsatz.

Schwere Verkehrsunfälle sind in dem Himalaya-Staat keine Seltenheit. Viele Straßen in den Bergen sind in einem schlechten Zustand. Während der Regenzeit besteht erhöhte Gefahr, da die intensiven Regenfälle Erdrutsche und Überschwemmungen auslösen.