Bus rammt Kindertagesstätte: Zwei Kinder tot

Ein Bus hat in Kanada eine Kindertagesstätte gerammt und dadurch zwei Kinder getötet. Sechs weitere Kinder wurden bei dem Unglück am Mittwoch in der Stadt Laval in der Provinz Québec verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Demnach wurden mehrere Kinder unter dem Bus eingeklemmt. Der Busfahrer wurde wegen des Verdachts auf "Totschlag und gefährliches Fahren" festgenommen, die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.