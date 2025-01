Bub (7) irrte 5 Tage durch Nationalpark mit vielen wilden Tieren

5 Tage lang lief ein Bub allein unter Wildtieren durch einen Nationalpark in Simbabwe .

Dorfbewohner haben das vermisste Kind über Tage mit Trommeln gesucht

Er sei über etwa 50 Kilometer durch den Matusadona-Park im Norden des Landes geirrt, in dem viele wilde Tiere leben - unter anderem Löwen, Elefanten und Nashörner.

Das Kind, welches in einem kleinen Dorf am Rande des knapp 1.500 Quadratkilometer großen Nationalparks wohnt, habe sich verlaufen und sei immer tiefer in den Park vorgedrungen. Der Bub habe sich nach Angaben der Parkbehörde hauptsächlich von Wildfrüchten ernährt und nach Wasser gegraben.