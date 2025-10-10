Brustkrebs-Skandal in Andalusien löst Empörung aus

Immer wieder predigen Ärzte, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind. Vor allem bei Krebserkrankungen kann das frühzeitige Erkennen Leben retten. Doch im südspanischen Andalusien blieben die Ergebnisse der Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen von über 2.000 Frauen einfach monatelang liegen. Es handelte sich um nicht eindeutige Mammografien, die weitere Prüfungen erforderten, um festzustellen, ob es sich um Brustkrebs handelt oder nicht. Das sorgt nun für Proteste.

In manchen Fällen erhielten Frauen erst Monate später den Befund ihrer Brustkrebsvorsorgeuntersuchung. Mit der Folge, dass Frauen in der Zwischenzeit schwer an Krebs erkrankten, einige sogar bereits verstorben waren.