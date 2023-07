Brennender Kran mitten in New York teilweise eingestürzt

Ein Konstruktionskran ist bei Bauarbeiten in New York in Brand geraten und teilweise zusammengebrochen. Die New Yorker Feuerwehr veröffentlichte ein Video zu dem Unfall, der Einsatz im Viertel Hudson Yards im Westen Manhattans wäre noch im Gange, hieß es in dem dazugehörigen Tweet.

