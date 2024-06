Brasilien entkriminalisiert Besitz von Cannabis für Eigenbedarf

Künftig werde das Mitführen von Cannabis in geringen Mengen lediglich als Ordnungswidrigkeit ohne strafrechtliche Folgen eingestuft, urteilte der Oberste Gerichtshof des südamerikanischen Landes am Dienstag. Bis zu welchen Mengen noch von einem persönlichen Bedarf ausgegangen werden kann, will das Gericht in den kommenden Tagen definieren.