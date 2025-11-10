Brandgeruch im Cockpit: Flugzeug nach München umgeleitet
Zusammenfassung
- Air-France-Flug von Paris nach Südkorea wegen Brandgeruchs im Cockpit nach München umgeleitet.
- Passagiere wurden nach der Landung unverletzt in den Flughafen gebracht und betreut.
- Fluggäste kehrten noch in der Nacht mit einer Ersatzmaschine nach Paris zurück.
Eine Air-France-Maschine ist auf dem Weg von Paris nach Südkorea wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden. Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Sonntagabend in der bayerischen Landeshauptstadt.
Grund dafür sei Brandgeruch im Cockpit gewesen, teilte die Airline auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden.
Passagiere wieder in Paris
Mittlerweile sind die Passagiere wieder zurück in Paris. Mit einer anderen Maschine seien die Fluggäste noch in der Nacht zurück nach Frankreich gebracht worden, teilte die Sprecherin mit.
Nach der Landung in München wurde die Maschine zur Halteposition geschleppt. Verletzte gab es keine. Die Reisenden seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.
Kommentare