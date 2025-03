Brand in Armenviertel: Fünf Tote, darunter vier Kinder

Fünf Menschen, darunter vier Kinder, sind bei einem Brand im Osten der Slowakei gestorben.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht auf Donnerstag in einer vor allem von Angehörigen der Roma-Minderheit bewohnten Armensiedlung am Rand der Stadt Velky Saris aus.