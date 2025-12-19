Welt

Bondi Beach: Hunderte Surfer gedenken der Terroropfer

Zwei Männer umarmen sich tröstend, während andere Personen im Hintergrund stehen und ernst schauen.
Zwei Attentäter hatten dort am Sonntag während des jüdischen Lichterfests Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen.
19.12.25, 06:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. 

Sie formten hierzu in der Früh mit ihren Surfbrettern im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten. Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte.

Terror in Bondi Beach: Zwei Attentäter und ein Held

Der Bondi Beach ist Australiens berühmtester Strand und bei einheimischen Surfern und Touristen beliebt. Zwei Attentäter hatten dort am Sonntag während des jüdischen Lichterfests Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen. 15 Verletzte werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der Strand war am Donnerstag größtenteils wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Mehr zum Thema

Australien
Agenturen, msim  | 

Kommentare