Verlorener Bitcoin-Schatz: Filmreife Jagd nach einer Festplatte

Howells´ Geschichte wird verfilmt

Schon lange wussten viele um das enorme Potenzial von Howells´ Geschichte. Die Anfragen für eine Dokumentation über seine Suche türmten sich; es kamen über 200, darunter auch von namhaften Produktionsfirmen aus aller Welt, so Howells im BBC-Interview. Bislang lehnt der IT-Ingenieur aber stets ab - bis jetzt.

Ende April diesen Jahres gab die Produktionsfirma LEBUL aus Los Angeles offiziell bekannt, dass sie Howells Geschichte auf die große Leinwand bringen wird. Der Waliser selbst zeigte sich gegenüber der BBC sichtlich begeistert: Er sei endlich bereit und aufgeregt, seine Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen zu können.

Die Serie wird "The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howell" heißen, und erzählt die tragische Geschichte Howells´ auf ganz großer Bühne. Weitere Details sind noch unklar.