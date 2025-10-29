Statt Goldmünze: Frau kauft alte Gurke für über 3.000 Euro

Statt einer Goldmünze hat eine Frau aus Bayern eine alte Gurke für 3.300 Euro bekommen. Sie hatte die Münze auf einem Kleinanzeigen-Portal entdeckt und Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Vater prüfte Paket nicht: Gurke für 3.300 Euro gekauft

Vereinbart war eine Zahlung per Nachnahme, um das Paket bei der Lieferung überprüfen zu können.