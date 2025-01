Picasso-Gesicht: Hund geht nach Verletzung viral

Die auf Vancouver Island in Kanada lebende Amanda Richter hatte ursprünglich nicht vor, sich einen Hund anzuschaffen. Doch als sie das Bild des Mischlingshundes Brodie mit seiner krummen Schnauze sah, änderte sie ihre Meinung. "Ich habe mich sofort in ihn verliebt", erzählte die Fotografin der Washington Post.

Im September 2019 wurde Richter durch einen Facebook-Post auf Brodie aufmerksam, der in einem Tierheim in Alberta lebte. Nach ihrem ersten Besuch in dem Tierheim entschied sie sich, den Hund zu adoptieren. Von den Mitarbeitern erfuhr Amanda Richter, dass Brodies Gesichtsverformung durch einen Biss seiner Mutter verursacht wurde. Brodie war etwa zwei Wochen alt als er in den Kopf gebissen wurde.