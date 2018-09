Bergsturz löste Flutwelle auf griechischer Insel Zakynthos aus

Ein Bergsturz hat am beliebten Strand von Navagio auf der griechischen Ferieninsel Zakynthos eine Flutwelle verursacht. Dabei seien mindestens drei Ausflugsboote mit Dutzenden Urlaubern an Bord gekentert, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) am Donnerstag. Eine Urlauberin aus Tschechien wurde schwer verletzt, mehrere weitere Menschen erlitten leichtere Blessuren.