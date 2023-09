Mehr als 30 Tote bei Katastrophe in illegalem Treibstofflager in Benin

Durch den Brand eines illegalen Treibstofflagers sind in Benin mindestens 34 Menschen get├Âtet worden. Es habe ein gro├čes Feuer in der Stadt Seme Podji gegeben, sagte Innenminister Alassane Seidou am Samstag vor Journalisten. Das Ungl├╝ck ereignete sich im S├╝den des Landes in der N├Ąhe der Grenze zu Nigeria.

Mehr dazu in K├╝rze.