Eine Gruppe rebellischer Nonnen hat in Spanien ihren fast zweijährigen Kampf ums eigene Zuhause verloren. Die sieben Schwestern eines Franziskanerordens müssen nach einer Entscheidung der Justiz ihr Kloster im Dorf Belorado bei Burgos im Norden des Landes bis Donnerstagvormittag verlassen. Um einer erniedrigenden Zwangsräumung vor TV-Kameras zu entgehen, wollten die Nonnen aber schon vorher aus dem "Monasterio de Santa Clara" ausziehen.

Nonnen in Belorado: "Vatikan ist eine Farce"

Das teilte ihr Sprecher Francisco Canals mit. "Sie werden einfach verschwinden. Sie wollen gehen, ohne gesehen zu werden - aus Würde", sagte er.