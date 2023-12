Nachtschwärmer sprangen ins kalte Wasser: Partyboot in Belgrad gesunken

In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist in der Nacht zum Sonntag ein am Ufer der Save fest verankertes Partyfloß gesunken. Einsatzkräfte der Polizei brachten die rund 114 Gäste und Bediensteten der Lokalität in Sicherheit, wie das serbische Fernsehen RTS am Sonntagmorgen berichtete.

In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei von 30 Evakuierten gesprochen.

