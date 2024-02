Belgien: Giftiges Pulver in drei Amtsgebäuden gefunden

Bereits am Donnerstag sind in drei Amtsgebäuden in der belgischen Hauptstadt Brüssel Briefe mit einer verdächtigen Substanz eingegangen. Sie enthielten Brucin, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel laut belgischen Medien am Freitag mit. Verletzt wurde dabei niemand. Diese giftige Substanz in Form eines weißen, kristallinen Pulvers ist nur dann gefährlich, wenn sie von einer Person verschluckt wird. Der Kontakt mit der Haut stellt keine Gefahr dar.