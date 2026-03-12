Bayern: Heilerziehungspfleger soll Kinder in Kindertagesstätte missbraucht haben

In Bayern sind zwei Fälle mutmaßlichen Missbrauchs von Kindern bekannt geworden. Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg ermittelt gegen einen Heilerziehungspfleger einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, der Kita-Kinder sexuell missbraucht haben soll. Die Polizei in Bayreuth wirft einem Fußballtrainer vor, heimlich jugendliche Spieler in Umkleide- und Duschräumen gefilmt zu haben. Gegen ihn wird wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs ermittelt.

Der Heilerziehungspfleger sitze in Untersuchungshaft, teilten die Behörden in Bamberg am Donnerstag mit. Der 33-Jährige betreute Kinder und Jugendliche in der Einrichtung. Während seiner Arbeitszeit soll er Fotos und Videos von ihren Geschlechtsteilen gemacht haben. Ihm wird unter anderem der Besitz von sexualisierten Missbrauchsdarstellungen von Kindern vorgeworfen.