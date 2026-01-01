Tragödie auf dem Berg: Base-Jumper (29) stürzt in den Tod
Ein slowenischer Base-Jumper ist am Donnerstag im norditalienischen Trentino in den Tod gestürzt. Das Unglück ereignete sich auf dem Berg Cima Capi zwischen dem Ledrotal und dem Gardasee, wie die Bergrettung mitteilte. Kurz nach dem Sprung prallte der 29-jährige Mann gegen den oberen Teil einer steilen Wand und blieb an dieser mit dem Schirm an zwei Sträuchern vertikal auf einer Höhe von etwa 600 Metern hängen.
Der Notruf wurde von Zeugen abgesetzt. Nachdem ein Hubschrauber der Trentiner Bergrettung das Gebiet erreicht und den Schirm aus der Luft lokalisiert hatte, ließ die Besatzung Mitglieder des Bergrettungsdienstes 60 Meter höher an einer sicheren Stelle ab.
Die Retter richteten dann eine Verankerung ein und ließen sich mit einem Seil hinab, um den Base-Jumper zu erreichen - doch es war nichts mehr zu tun. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde geborgen. Die Gegend des Ledrotals ist wegen der starken Winde bei Base-Jumpern besonders beliebt. Immer wieder ereignen sich tödliche Stürze.
