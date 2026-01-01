Tragödie auf dem Berg: Base-Jumper (29) stürzt in den Tod

Ein slowenischer Base-Jumper ist am Donnerstag im norditalienischen Trentino in den Tod gestürzt. Das Unglück ereignete sich auf dem Berg Cima Capi zwischen dem Ledrotal und dem Gardasee, wie die Bergrettung mitteilte. Kurz nach dem Sprung prallte der 29-jährige Mann gegen den oberen Teil einer steilen Wand und blieb an dieser mit dem Schirm an zwei Sträuchern vertikal auf einer Höhe von etwa 600 Metern hängen.

Der Notruf wurde von Zeugen abgesetzt. Nachdem ein Hubschrauber der Trentiner Bergrettung das Gebiet erreicht und den Schirm aus der Luft lokalisiert hatte, ließ die Besatzung Mitglieder des Bergrettungsdienstes 60 Meter höher an einer sicheren Stelle ab.