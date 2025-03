Tragischer Unfall: Erfinder der Barfußschuhe stirbt bei Skitour

Wie das italienische Nachrichtenportal Stol nun berichtet, war Robert Fliri, der selbst aus der Region stammte, am Mittwoch bei einer Skitour auf der Schwemser Spitze im Obervinschgau in Südtirol unterwegs, als der 48-Jährige plötzlich den Halt verlor und 300 Meter in die Tiefe stürzte.

Zwei weitere Personen, die sich in der Nähe befanden, alarmierten sofort die Bergrettung. Für Fliri kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Der Unfall ereignete sich auf einem steilen Grat in etwa 3.400 Metern Höhe.