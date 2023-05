Bär zerkratzte offenbar Pkw in Südtirol

Auch das noch: Ein Bär hat offenbar in der Nacht auf Dienstag vor einem Hof einer Streusiedlung in Völs am Schlern in Südtirol einen geparkten Pkw zerkratzt. Dies berichteten Südtiroler Medien am Mittwoch. Das Verhalten des Bären habe überrascht, ein solcher Fall sei bisher nicht bekannt gewesen, sagte der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft im Land der Internet-Plattform "stol.it".

➤ Bärin entlastet? Jogger in Italien wurde wohl von anderem Bären getötet

Förster hätten am Auto Bären-DNA sichergestellt. Diese werde nun analysiert "und dann sehen wir, ob wir schon irgendwo Spuren von diesem Bären gefunden haben", erklärt Direktor Günther Unterthiner. Neben den Kratzspuren wurden auch Bärenfellhaare an der Frontstoßstange festgestellt.