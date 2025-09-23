Zugtüren schließen sich plötzlich: Baby fährt alleine in Zug

Einen ordentlichen Schreck hat eine 29-jährige Mutter und ihr Baby in Langenhagen, Deutschland erlebt. Weil sich die Türen eines Metronom-Zuges plötzlich geschlossen haben, ist ein einjähriges Mädchen ohne die Mutter von Langenhagen nach Uelzen gefahren.

Während sich die Mutter am Bahnhof Hilfe suchte und den Schaffner kontaktieren ließ, kümmerten sich zwei Frauen im Zug um das alleine reisende Baby.