Zugtüren schließen sich plötzlich: Baby fährt alleine in Zug
Zusammenfassung
- Ein einjähriges Mädchen fuhr versehentlich allein mit einem Metronom-Zug von Langenhagen nach Uelzen, nachdem sich die Türen unerwartet schlossen.
- Zwei Mitreisende kümmerten sich während der Fahrt um das Baby und warteten mit ihm in Uelzen auf die Mutter.
- Die Mutter konnte ihr Kind wohlbehalten im Bundespolizeirevier in Uelzen wieder in Empfang nehmen.
Einen ordentlichen Schreck hat eine 29-jährige Mutter und ihr Baby in Langenhagen, Deutschland erlebt. Weil sich die Türen eines Metronom-Zuges plötzlich geschlossen haben, ist ein einjähriges Mädchen ohne die Mutter von Langenhagen nach Uelzen gefahren.
Während sich die Mutter am Bahnhof Hilfe suchte und den Schaffner kontaktieren ließ, kümmerten sich zwei Frauen im Zug um das alleine reisende Baby.
Wiedersehen in Uelzen
Nach Absprache nahm die Mutter den nächsten Zug und sollte die Tochter am Bahnhof in Uelzen wieder treffen. Kurz darauf konnte die Frau ihr Kind im Bundespolizeirevier unversehrt aus den Händen der Helferinnen in die Arme schließen. Ein Polizeisprecher hob das vorbildliche Verhalten einer 26-Jährigen aus Eschede und einer 66-Jährigen aus Hannover hervor. Beide hätten schnell einen guten Draht zum Baby aufgebaut, seien in Uelzen mit ausgestiegen und hätten auf die Mutter gewartet.
Kommentare