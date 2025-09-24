Mit Baby am Redepult: Deutsche Politikerin schreibt Geschichte

Die deutsche Grünen-Abgeordnete Hanna Steinmüller hat ihre Rede zum Etat des Bauministeriums mit Baby in der Bauchtrage gehalten - und damit nach Angaben des Bundestags Geschichte geschrieben.

"Erstmals stand heute eine Abgeordnete mit ihrem Baby am Redepult des Deutschen Bundestages", teilte das Parlament auf seinem Instagram-Account mit. In einem Video war zu sehen, dass das Kind seinen Auftritt gelassen hinnahm und augenscheinlich schlief.