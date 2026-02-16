"Außergewöhnlich": Baby mit Tumor erstmals im Mutterleib behandelt

In Frankreich ist ein Baby mit einer seltenen Tumorerkrankung nach Angaben von Medizinern erstmals im Mutterleib behandelt worden - mit Erfolg. Der Tumor im Halsbereich infolge des Kasabach-Merritt-Syndroms (KMS) habe die Atmung des Babys massiv gefährdet, sagte der Arzt Chris Minella am Montag in der Entbindungsklinik in Mülhausen, wo der Tumor entdeckt worden war. Dank eines von der Mutter oral eingenommenen Medikaments konnte das Wachstum des Tumors jedoch gebremst werden.

Spezialmedikament ließ Tumor schrumpfen

Das mit einem Gefäßtumor einhergehende KMS war bei dem Fötus gegen Ende des siebenten Schwangerschaftsmonats festgestellt worden. Die Schwellung am Hals breitete sich rasch über den gesamten unteren Teil seines Gesichts aus. Ein auf seltene Erkrankungen spezialisiertes Referenzzentrum in Lyon schlug daraufhin die pränatale Behandlung mit einem Spezialmedikament vor, das die Neubildung von Blutgefäßen hemmt.