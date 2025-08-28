Welt

Autolenkerin starb nach Frontalkollision mit Lkw

Die 59-Jährige wurde in ihrem Kleinwagen eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.
28.08.25, 11:13
Eine 59-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch im Südtiroler Olang auf der Pustertaler Staatsstraße nach einer Frontalkollision mit einem Lkw gestorben. 

Die Frau war laut Südtiroler Medienberichten aus unklarer Ursache mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geraten. 

Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Lenker sowie ein ebenfalls in den Unfall verwickelter Motorradlenker wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht, hieß es.

(Agenturen)  | 

