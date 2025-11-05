Autofahrer in Frankreich fuhr "absichtlich" mehrere Menschen an

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch auf der französischen Atlantikinsel Île d'Oléron mit einem Auto absichtlich Fußgänger und Radfahrer umgefahren und dabei zehn Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.

Der Mann wurde wegen versuchten Mordes in Gewahrsam genommen, erklärte Staatsanwalt Arnaud Laraize in La Rochelle. Er habe bei seiner Festnahme "Allah ist groß" geschrien, sein Motiv sei jedoch nicht klar. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft wurde zunächst noch nicht eingeschaltet.