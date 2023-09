Australien startet Rettungsmission für erkrankten Antarktis-Forscher

Australien hat eine Rettungsoperation gestartet, um einen schwer erkrankten Forscher von der abgelegenen Casey-Forschungsstation in der Antarktis zu retten.

Der Eisbrecher RSV Nuyina ist letzte Woche von Tasmanien aus aufgebrochen, wie das Australische Antarktis-Programm (AAP) mitteilte. Er legt Tausende von Meilen zurück, um die Station zu erreichen, nachdem eine Luftrettung aufgrund der harten Bedingungen, wie im Winter leider üblich, ausgeschlossen wurde.

Ein Sprecher des AAP, des Australian Antarctic Program, gab bekannt, dass der Forscher, ein Australier, spezialisierte Behandlung benötigt, aber die genaue Erkrankung nicht genannt wurde. Das Programm fügte hinzu, dass es Wochen gedauert habe, den Eisbrecher Nuyina für die Mission vorzubereiten, einschließlich der Ausstattung mit Hubschraubern.

Die Casey-Forschungsstation ist 3.443 km von Hobart in Tasmanien entfernt und eine von drei dauerhaften Antarktis-Stationen, die von Australien betrieben werden.

Eine Evakuierung per Luft ist nicht möglich. Der nahegelegene Wilkins-Flugplatz in der Nähe von Casey verfügt über eine Eislandebahn, die ist meistens während des harten antarktischen Winters unbenutzbar. Berichten zufolge würde die Landebahn einige Wochen Vorbereitungszeit benötigen, um genutzt werden zu können. Es ist also wesentlich schneller, den Eisbrecher zu entsenden. Die medizinischen Einrichtungen auf der Forschungsstation sind begrenzt, während des Winters leben etwa 20 Personen in der Station.